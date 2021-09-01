Журналист Васильев рассказал о возможных итогах встречи президентов США и Украины

Санкт-Петербург, 1 сентября. Соединенные Штаты не будут наращивать военное присутствие на Украине. Об этом заявил редактор издания «Украина.ру» Александр Васильев.

Журналист принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». В ходе мероприятия обсуждалась предстоящая встреча президентов США Джо Байден и Украины Владимира Зеленского.

Васильев отметил, что многие со скепсисом относятся к предстоящим переговорам. Причиной являются катастрофические политические последствия для Вашингтона после вывода войск из Афганистана.

«Реально в Америке очень серьезный внутренний кризис. Постоянно муссируется вопрос об импичменте Байдена, но не думаю, что дойдет до этого», — отметил журналист.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Спикер напомнил, что американский лидер недавно сделал важное заявление о прекращении вмешательства во внутренние дела других государств. По словам Васильева, наступил конец эпохи, когда США могли максимально распространять влияние по всему миру.

«Да, Зеленскому дадут денег. Завтра мы не увидим аэропорт Борисполь, в котором толпы украинских грантоедов дерутся за места на трапе к транспортному Геркулесу, но глобально, стратегически никакие хотелки проамериканской экспансии на территорию Украины не будут осуществлены», — высказался журналист о возможных итогах встречи политиков.

Редактор издания добавил, что Соединенные Штаты не будут наращивать военное присутствие на территории Украины. По этой причине Киеву не следует надеяться на новый статус, вооружение или базы.

Ранее Владимир Зеленский продемонстрировал план трансформации Украины. Киеву необходимы 277 млрд долларов на осуществление задуманного.