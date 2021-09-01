Египет и Турция проведут второй раунд переговоров по нормализации отношений

Каир, 1 сентября. Заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Лоза посетит Анкару с двухдневным визитом для проведения второго раунда предварительных переговоров с Турцией. Поездка запланирована на 7–8 сентября.

Официальная встреча состоится по приглашению МИД республики. Ожидается, что стороны обсудят возможность нормализации дипломатических отношений и ряд региональных проблем.

«Предварительно, на повестке три досье: вывод иностранных войск из Ливии, газовый вопрос в Восточном Средиземноморье и укрывательство членов террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России)», — говорится в сообщении.

Отношения Египта с Турцией остаются напряженными с 2013 года после свержения покойного президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Его активно поддерживал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Первый раунд по нормализации дипломатических контактов между Анкарой и Каиром состоялся в мае текущего года. Делегаты этих государств провели дневные встречи, в ходе которых обсудили двусторонние вопросы, а также ряд региональных проблем, в частности ситуацию в Сирии и Ираке, а также необходимость достижения мира и безопасности в регионе Восточного Средиземноморья.

Позже министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что партнерство с Турцией должно основываться на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга. По его мнению, такие принципы являются центральными для любых нормальных отношений между странами.

Каир продолжает настаивать на экстрадиции террористов из группировки «Братья-мусульмане», скрывающихся в Анкаре. Представители республики отрицают их присутствие на территории государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.