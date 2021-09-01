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Украинцам стало стыдно из-за фото пресс-секретаря Зеленского из Белого дома

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 21:03
Общество
Украинцам стало стыдно из-за фото пресс-секретаря Зеленского из Белого дома
instagram.com  /  @sergii.nykyforov

Вашингтон, 1 сентября. Журналист, телеведущий и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров возмутил жителей Украины фотографиями из Белого дома в США.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с рабочим визитом. Впереди его ожидает долгий разговор с американским лидером Джо Байденом. На повестке дня ситуация в Донбассе, цель Зеленского — привлечь Америку к мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

Пока глава государства готовится к важным переговорам о судьбе страны, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прекрасно проводит время. На своей странице в Instagram он опубликовал две фотографии. На одной чиновник запечатлен в профиль и задумчиво смотрит вдаль, а на второй он показывает язык в кадр, улыбается и держит на кончиках пальцев монумент Вашингтону. Украинцам стало стыдно за политиков своей страны.

«Не только позорище, а и преступление против государства так унизить Украину перед США. Из грязи в грязи!»;

«Прежде чем что-то делать нужно помнить, что в Украине живут не только идиоты, а умные и образованные люди и хотелось бы, чтобы мир об этом знал. А глядя на второе фото, мне как украинке стыдно за свою страну»;

«И это представитель Украины... Ужас»;

«Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите свою страну?» — писали жители Украины под постом Никифорова.

Украинцам стало стыдно из-за фото пресс-секретаря Зеленского из Белого дома
Prt Scr instagram.com  / @sergii.nykyforov

Украинский и американский лидеры во время встречи обсудят также строительство «Северного потока — 2», гарантии энергетической безопасности Украины, судьбу олигарха Игоря Коломойского и многие другие вопросы. Президенты также заденут не менее важную тему — коррупцию на Украине.

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