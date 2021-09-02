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Капитан первого ранга рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» так сильно пугает Запад
Общество
Капитан первого ранга рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» так сильно пугает Запад
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Американские журналисты издания The National Interest подсмотрели, что в последнее время на палубе «Адмирала Кузнецова» появилось 12 пусковых труб. Они предполагают, что данный механизм предназначен для противокорабельных ракет П-700 «Гранит». Также западные журналисты сообщают, что российский флот прекратил использовать эти ракеты на «Адмирале Кузнецове» еще в начале 2000-х годов. Это решение довольно необычно, считают американцы. Дело в том, что на Западе давно отказались от планов по размещению мощного ударного оружия на авианосцах, поскольку они предназначены исключительно для проецирования силы.

Известный военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал переживания американских журналистов по поводу «Адмирала Кузнецова».

«Пусть американцы переживают по поводу Афганистана или визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Я не знаю, что они там увидели из космоса. В любом случае никто и ничего им не скажет по поводу того, что будет установлено на «Адмирале Кузнецове». К тому же сегодня у России есть более современные системы — например, ракеты «Циркон», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга рассказал, почему «Адмирал Кузнецов» так сильно пугает Запад
Prt Scr youtube.com  / Мир 24

Также Дандыкин отметил, что в последнее время «Адмирал Кузнецов» стал предметом насмешек в США и в других западных странах. Причиной этого послужили склонность крейсера к поломкам, а также черный дым, который повалил из его трубы при проходе через пролив Ла-Манш несколько лет назад. В 2017 году «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный капитальный ремонт. После его завершения, считает капитан первого ранга запаса, на Западе не смогут насмехаться над кораблем, поскольку его не только отремонтируют, но и модернизируют, оснастив современными видами вооружения.

«Я думаю, что «Адмирал Кузнецов» будет ходить еще как минимум десять лет, пока мы не заложим новый авианосец или авианесущий крейсер. Поскольку без воздушного прикрытия любой поход кораблей в дальнее море или океан чреват последствиями. Запад уже столько вылил грязи на наш корабль, говоря о черном дыме. Но, по сути, когда его из Крыма перегоняли на Север, он еще тогда был не полностью доделан. Сейчас на «Адмирале Кузнецове» поменяют все кабель-трассы, силовые установки и так далее. Кроме того, скорее всего, будут усилены средства ПВО. А все остальное, как и полагается, будет находиться на других кораблях», — резюмировал Василий Дандыкин.

Военно-морской флот России стремительно набирает обороты, обогнав всю европейскую кораблестроительную промышленность. Данный факт серьезно поразил аналитиков из Франции.

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сша зеленский адмирал кузнецов
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