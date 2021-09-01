Модернизация немецких танков Leopard 2A7 привела к заметному снижению их скорости

Москва, 1 сентября. Улучшение основных танков бундесвера и ряда других армий НАТО до версии Leopard 2A7+ привело к снижению скорости боевых машин из-за их увеличенной массы.

Один из модернизированных танков немецкого производства недавно был показан на выставке в Венгрии, причем кроме самой машины демонстрировался щит с основными тактико-техническими характеристиками нового «Леопарда». Вес машины достиг 67,5 тонны, что на 12 тонн больше модели Leopard 2A4, разработанной еще в 80-х годах. При этом мощности двигателя на Leopard 2A7+ осталась прежней, она равна 1500 лошадиным силам.

Ввиду этого максимальная скорость модернизированного немецкого танка упала до 60 километров в час, что на восемь километров в час меньше, чем у Leopard 2A4. Запаса хода у Leopard 2A7+ теперь составляет 550 километров при полной заправке топливных баков и оптимальных дорожных условиях.

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