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В Пентагоне допустили сотрудничество Вашингтона с талибами

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:52
Армия
В Пентагоне допустили сотрудничество Вашингтона с талибами
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 1 сентября. Министерство обороны США не исключает возможности сотрудничества Соединенных Штатов с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как указывается в заявлении Пентагона, американцы готовы взаимодействовать с талибами для борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1 — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее вероятность сотрудничества иностранных государств с боевиками «Талибана» оценил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В комментарии ФАН он отметил, что данный вопрос не является однородным, хотя и озвучивался прежде.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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