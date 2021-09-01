В Пентагоне допустили сотрудничество Вашингтона с талибами

Вашингтон, 1 сентября. Министерство обороны США не исключает возможности сотрудничества Соединенных Штатов с представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как указывается в заявлении Пентагона, американцы готовы взаимодействовать с талибами для борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1 — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Ранее вероятность сотрудничества иностранных государств с боевиками «Талибана» оценил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В комментарии ФАН он отметил, что данный вопрос не является однородным, хотя и озвучивался прежде.

1 Организация запрещена на территории РФ.