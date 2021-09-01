Емкая фраза Лаврова о Киеве восхитила пользователей Сети

Москва, 1 сентября. Емкое высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова об украинском режиме восхитила пользователей Сети, которые поддержали мнение дипломата.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. В частности, министры обсудили Украину и заметили, что Киев не способен исполнять международные обязательства.

«Каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее, уже не знаю, чего ожидать», — признался Сергей Лавров.

Фраза очень понравилась пользователям Сети. Многие согласились со словами главы МИД России и процитировали писателя Льюиса Кэрролла.

«Все страньше и страньше! Все чудесатее и чудесатее! Все страннее и страннее!» — именно так описал киевский режим один из юзеров.

Российского министра также похвалили за точность характеристики Украины.

«Лавров попал точно в цель!» — написал еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина. Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак объяснил, что Украиной движет стремление вернуться к русским корням, а общая история история Руси была благородная.