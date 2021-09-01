Уроки футбола начались в школах восьми регионов России

Москва, 1 сентября. Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте проекта «Футбол в школе». Детей будут обучать игре в футбол на уроках физкультуры.

В проекте участвуют 150 школ, расположенных в восьми регионах России. Дети из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Татарстана, Чувашии и Петербурга будут вместе с обычной физкультурой получать навыки игры в футбол. Занятие будет идти третьим уроком физкультуры, сообщает RT.

Спортивный инвентарь школы получат за счет собственных средств РФС. Занятия будут идти как для мальчиков, так и для девочек.

В конце августа сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира. Россияне обыграли японцев со счетом 5:2. Игрок российской национальной команды Кирилл Романов объяснил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» успех сборной на мировом первенстве. По его словам, главную роль сыграли профессионализм и везение.