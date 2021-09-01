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Злоумышленники открыли стрельбу в школе в Северной Каролине

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:30
Происшествия
Злоумышленники открыли стрельбу в школе в Северной Каролине
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Роли, 1 сентября. Неизвестные открыли огонь в средней школе Mount Tabor High School в американском штате Северная Каролина. Инцидент произошел в городе Уинстон-Салем.

По информации СМИ, в результате произошедшего пострадал по меньшей мере один подросток. Информация о его состоянии уточняется.

В настоящее время район, где расположено учебное заведение, оцеплен сотрудниками полиции. Обстоятельства и мотивы преступников выясняются.

Накануне темнокожая гражданка Соединенных Штатов убила своих детей и жила с ними в одной квартире.

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