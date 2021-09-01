«Мы хотим правды»: жители ЦАР потребовали наказания для французской компании Castel

Неравнодушный к судьбе родного государства народ вышел к зданию посольства Франции в ЦАР и потребовал наказания для неоколониалистов, связанных с незаконными вооруженными формированиями.

О том, как известный во всем мире французский алкогольный концерн Castel финансировал радикалов и зарабатывал на крови жителей ЦАР — в репортаже международной редакции Федерального агентства новостей.

Накипело

Митинг у посольства Франции в Банги состоялся на фоне всеобщего недовольства действиями третьего в мире производителя вин и пива на Черном континенте, концерна Castel, дочернюю компанию которого уличили в финансировании боевиков из группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC).

Участники акции объявили бойкот продукции SUCAF RCA — популярному в стране пиву, которое разливают на предприятии французской фирмы.

«Мы отказываемся употреблять напитки от Castel пока все виновные не будут наказаны и не понесут ответственность за свои действия. Пить MOCAF — непатриотично, это значит поддерживать преступников и боевиков, которые грабят и убивают центральноафриканцев», — скандировали жители.

Многие пришли на митинг с плакатами, на которых красовались осуждающие надписи: «Мы хотим правды», «Нет пиву MOCAF, UPC и Франции», а также «Stop MOCAF».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Наша демонстрация — это ответ на политику Франции и ее компаний. Бывшие колониальные державы совершали действия, которые ввергали нашу страну в кризис и платили за это выходцам из радикальных группировок «Селеки», которые после ее разгрома перешли в UPC и объединились с другими бандформированиями в «Коалицию патриотов перемены» (CPC). За всеми этими махинациями стоит Париж, но почему Елисейский дворец молчит? Почему не реагирует на доклад The Sentry?» — задается вопросом один из организаторов акции Иезекииль Мбетигаза.

Реакция в соцсетях

Те же, кто не смог прийти и лично поучаствовать в мероприятии, поддержали демонстрантов в Сети. Например, журналист и политический аналитик Raphaël Maloungou осудил действия неоколониалистов в Twitter:

«Митинги против французских манипуляций продолжаются в Центральной Африке. Согласно опросу, #MOCAF спонсировал вооруженные группы».

Les manifestations contre les manipulations françaises se poursuivent en #Centrafrique.



Selon l'enquête du Sentry, le #MOCAF a parrainé des groupes armés. pic.twitter.com/ajdUtOEREu — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) September 1, 2021

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Другой пользователь Moussa Le Visionnaire сообщил, что возле здания диппредставительства Пятой республики собралось много людей, явно недовольных политикой Парижа в ЦАР. По его мнению, бывшая метрополия пытается выкачать как можно больше денег, теряя влияние на континенте.

«1 сентября прошел митинг перед посольством Франции в Банги. Люди выступили против действий концерна #Castel Group, дочерняя компания которой #MOCAF обвиняется в сотрудничестве с группировками # UPC #CPC».

#CENTRAFRIQUE

Le 1er septembre a eu lieu un rassemblement devant l’ambassade de #France à #Bangui. Les manifestants ont protesté contre les actions de la société française du groupe #Castel, dont la filiale #MOCAF est accusée de collaborer avec les groupes rebelles #UPC #CPC pic.twitter.com/3lcVRQYQmx — MoussaLeVisionnaire +224???????? (@SangareAssa) September 1, 2021

Доклад The Sentry

В конце августа представители неправительственной организации, специализирующейся на отслеживании незаконного финансирования в зонах военных конфликтов The Sentry выпустили доклад, в котором рассказывалось о «семейной империи» одного из древнейших во Франции производителя винной продукции, концерна Castel с более чем 240 филиалами в 50 странах.

Согласно опубликованным данным, в 2014 году представительство компании в ЦАР SUCAF RCA и его «дочка» — парижская SOMDIAA заключили «соглашение о безопасности» с членами группировки UPC, возглавляемой Али Дарассой.

«Они создали сложную и неформальную систему финансирования бандформирований посредством прямых и косвенных денежных переводов», — говорится в документе.

Так, руководство SUCAF RCA наладило сложную схему взаимодействия с радикалами с помощью заранее обговоренных «поборов» на блокпостах, через которые проходили грузовые автомобили фирмы. Помимо этого, обслуживающий персонал дочки Castel ремонтировал и заправлял пригоняемый боевиками транспорт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В свою очередь, преступники обеспечивали безопасность завода и его сотрудников. Они следили за тростниковыми полями концерна и сохраняли монополию французов на продажу сахара в других префектурах республики, не забывая сдерживать поставщиков из Судана.

Примечательно, что высшее звено предприятия знало о бесчинствах радикалов, которые в перерывах между «охранной деятельностью» и «устранением конкурентов» занимались грабежами и убийствами мирных жителей ЦАР. Однако руководство Castel закрывало на это глаза. Никого не волновала судьба населения, когда на кону стояла прибыль.

И такой подход нисколько не удивляет, так как 94-летний Пьер Кастель —ярый приверженец французской постколониальной политики. В 2003 году он помог экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе совершить госпереворот, а после свержения последнего, спустя десять лет, попытался защитить свой бизнес с помощью знакомых боевиков.

Немаловажно и то, что именно Бозизе объединил местные бандформирования, в том числе UPC, под знаменами «Коалиции патриотов за перемены» и попытался сорвать всеобщие выборы в декабре 2020 года. Однако натренированные российскими инструкторами бойцы армии ЦАР разбили основные силы конгломерата группировок и пресекли попытку насильственного захвата власти.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Кровавый бизнес Castel начал претерпевать проблемы после того, как подготовленные российскими инструкторами бойцы правительственной армии ЦАР (FACA) значительно сократили численный состав группировки, а потом и вовсе выбили ее остатки с насиженных мест.

Ранее ФАН сообщал, что журналисты издания Le Potentiel Centrafricain призвали жителей республики выступить против неоколониальной политики Франции, которая не дает стране спокойно развиваться.