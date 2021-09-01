Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Москва, 1 сентября. Тренерский штаб сборной России определил состав национальной команды на матч четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч сборных России и Хорватии пройдет 1 сентября на стадионе «Лужники». Встреча квалификации ЧМ-2022 начнется в 21:45 по московскому времени. Тренерский штаб российской национальной команды определил состав на предстоящую игру. С первых минут на поле выйдут Гильерме, Джикия, Дивеев, Караваев, Фернандес, Головин, Миранчук, Баринов, Ионов, Кузяев, а также Захарян.

В случае победы сборная России, на счету которой пока шесть очков, выйдет на первое место в турнирной таблице группы H. Матч отборочного турнира ЧМ-2022 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Игру сборных России и Хорватии обслужит бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером из Израиля.