В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»

Москва, 1 сентября. В подмосковном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» прошло награждение участников конкурса «Армия культуры».

В среду, 1 сентября, в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошла торжественная церемония награждения победителей Международного творческого конкурса «Армия культуры».

В этом году обладателями приза за самое красочное представление и выступление стали военные из команды от России, второе место заняла команда из Китая с потрясающим музыкально-инструментальным исполнением гимна КНР, бронзу поделили участники из Белоруссии и Казахстана, которых отличили яркие танцевальные номера.

С 22 августа по 1 сентября 2021 года конкурсные этапы проходили на трех площадках, а выступление команд транслировали на сайте Минобороны РФ и на страницах ведомства в соцсетях. Конкурс проходил в несколько этапов, команды записали видеооткрытку о культурных особенностях своей страны, а также выступили с хором, песнями и плясками. Всего в конкурсе принимали участие команды из 20 стран.