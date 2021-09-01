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Беженцев из Южного Судана разместили в центральноафриканском городе Обо
Весь мир
Беженцев из Южного Судана разместили в центральноафриканском городе Обо
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 сентября. Семь жителей Южного Судана, которые ищут убежища за пределами родной страны, остановились в префектуре Верхнее Мбомоу, сообщил координатор отделения Национальной комиссии по делам перемещенных лиц Леонель Розмари Генгандо.

Люди бежали от ожесточенных столкновений, происходящих между двумя этническими группами Баланда бур и Занде.

«Переселенцы запросили у нашей страны убежище, так как еще не получили официального статуса. Но в то же время они встали на баланс местных властей и начали проходить адаптацию. В ближайшее время станет ясно, что с ними делать дальше и как предстоит разрешать конфликт», — заявил Генгандо.

По словам Луки Бануго, одному из суданцев и его семье пришлось спасаться от кровопролития, устроенного враждующими сторонами. Он также призвал власти Центральноафриканской Республики и Управление верховного комиссара по делам беженцев оказать всестороннюю помощь тем, кто по ряду причин не смог укрыться в соседней стране.

Беженцев из Южного Судана разместили в центральноафриканском городе Обо
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Ранее ФАН сообщал, что активисты Южного Судана выступили за отставку президента Сальвы Киира. «Народная коалиция за гражданские действия республики» (PCCA) осудила сотрудников военной разведки сил обороны, обвинив их в незаконных арестах мирных демонстрантов.

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