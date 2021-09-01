Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей

Вашингтон, 1 сентября. Коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 7,169 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

Минэнерго уточнило, что в резервуарах находится не менее 425,395 млн баррелей сырья. При этом, как ожидали опрошенные агентством Bloomberg аналитики, запасы нефти за неделю должны были сократиться лишь на 2,5 млн баррелей. Уровень добычи за последние четыре недели составил 11,4 млн баррелей в сутки. В прошлом году американские нефтяники добывали в среднем 11,28 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 20:12 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent составляет 71,40 доллара за баррель. Котировки эталонного сорта сократили падение к вечеру и торгуются на 0,32% дешевле, чем на момент окончания предыдущего дня. Баррель WTI при этом стоит 68,34 доллара, опустившись в течение дня на 0,23%.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ ранее рекомендовал участникам соглашения держаться принятого в июне плана по нефтедобыче. Таким образом, с октября 2022 года страны ОПЕК+ нарастят производство на 400 тысяч баррелей в сутки.