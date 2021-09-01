Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая

Пекин, 1 сентября. Российский министр обороны Сергей Шойгу ответил доброй шуткой на выпад украинских властей, проявив великодушие, заявили журналисты из Китая.

Киев придерживается весьма агрессивной политики в отношении России, однако Москва проявляет доброту к своему соседу, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи китайских аналитиков портала Sohu. По их словам, в последние годы отношения между двумя государствами существенно осложнились. Они напомнили, что украинские власти стремятся присоединиться к Североатлантическому альянсу, «открывая двери» западным силам к российским рубежам.

Власти Украины зачастую совершают выпады в сторону РФ, отметили авторы публикации. В пример они привели вопиющий случай с «вызовом на допрос» главы Министерства обороны России Сергея Шойгу в украинский суд. Эксперты были удивлены отсутствием агрессивной реакции со стороны Москвы на такую дерзкую провокацию Киева. Доказательством этого стала меткая и добрая шутка министра, которой он прокомментировал свою неявку в суд.

«Виноват, исправлюсь», — ответил Шойгу на вопрос журналистов о неявке на допрос.

Шутливый ответ руководителя российского оборонного ведомства стал показателем его великодушия, считают китайские эксперты. По их мнению, Шойгу является действительно сильной личностью, обладающей высоким эмоциональным интеллектом. Они также напомнили о еще одном заявлении министра, в котором он назвал украинцев братским народом, отметив, что Москва не считает Киев угрозой. Журналисты уверены, что поведение Шойгу доказывает, что Россия стремится наладить диалог с Украиной — важной для РФ страной, имеющей с ней общие корни.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал заявление Шойгу о планах Москвы по дальнейшей модернизации гиперзвуковых ракет. По его мнению, подобные слова были произнесены министром не случайно, так как ими он нанес американцам «удар под дых», подмочив репутацию США.

Кроме того, глава Министерства обороны России назвал процент новейшего вооружения в ВС РФ, сообщает «Царьград». По его словам, войска государства укомплектованы современным оружием на 71%. Техническое же состояние вооружения достигает целых 99%, подчеркнул Шойгу.