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Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 1 сентября. Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров поделился с фолловерами в Instagram роликом о прогулке со своими детьми.

Столичный предприниматель заехал на автомобилей за Теоной и Марией, а также прихватил с собой старшего сына от первого брака Омара. По его мнению, последний день лета нужно было проводить «ударной дозой эмоций».

«Пока Омар с Марусей испытывали на себе все возможности аттракционов, Теона привела себя в порядок для похода в садик. Так прям и сказала: «Маникюр — это интересней!» — написал бизнесмен.

Экс-супруг Бородиной поздравил всех родителей с началом учебного года. Он пожелал им «крепиться и не ныть». По мнению Омарова, все вложенное в детей вернется вдвойне.

Предприниматель был женат на телеведущей с лета 2015 года, в этом браке у пары родилась дочь Теона. Ребенка Бородиной от первого брака — Марусю —он растил как родную.

Сейчас бывшие супруги вовсю налаживают личную жизнь. Звезда телевидения часто появляется на публике с ресторатором Эриком Авагяном, а Омарову приписывают роман с поэтессой Анной Егоян.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
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