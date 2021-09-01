Социолог Максим Шугалей расскажет, что на самом деле случилось в Афганистане

Блок НАТО позорно бежал из Афганистана, оставляя за собой служебных собак, груды мусора и жертвы среди мирных жителей.

Как же так получилось, что американский лидер проиграл всем другим президентам мирового сообщества?

Что из новейшего вооружения оставили американцы талибам?

Можно ли иметь дело с талибами в принципе?

Как много американских граждан, служебных собак или трансгендеров осталось в Афганистане?

Об этом и не только расскажет в студии медиацентра «Патриот» знаменитый социолог Максим Шугалей.

Брифинг состоится в четверг, 2 сентября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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