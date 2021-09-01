Волков рассказал, как получает указания от Навального из колонии

Москва, 1 сентября. Соратники отбывающего наказание в колонии Алексея Навального продолжают получать от него указания, в частности, по поводу продвижения «Умного голосования», рассказал Леонид Волков.

В своем стриме на YouTube-канале «Навальный LIVE» он отметил, что часто слышит в свой адрес обвинения в развале «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и штабов Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Критики обращают внимание на то, что в отсутствии лидера его команда занимается тем, что он бы не одобрил, и в итоге разрушила его проекты. Однако, как заявил Волков, действие экс-членов ФБК полностью согласованы с Навальным, передает «ПолитЭксперт».

«Мы занимаемся ровно тем, что от нас хочет Алексей, требует Алексей, мы находимся в контакте с ним и делаем те вещи, которые он нас просит делать, а именно, занимаемся продвижением "Умного голосования"», — заявил Леонид Волков.

Он также обратил внимание, что тезис о развале ФБК используют и некоторые оппозиционеры, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Перед эфиром Волкова на «Эхе» действительно обсуждались причины краха структур Навального. Венедиктов указал, что структуры ФБК и штабов изначально были «вождистскими» и не подразумевали наличие иных лидеров, кроме Навального.

Тем временем Алексей Навальный за время отбывания наказания получил 30 выговоров. Например, в одном из них говорится, что основатель запрещенного ФБК употреблял нецензурную лексику, демонстративно снимал куртку и покидал без разрешения кабинет, куда его вызвали сотрудники исправительного учреждения.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.