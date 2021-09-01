В Сети показали модернизированную версию легендарного танка Т-62

Москва, 1 сентября. Легендарный российский танк Т-62М модернизировали на 103-м бронетанковом ремонтном заводе. В Сети были опубликованы снимки улучшенной версии тяжелой боевой машины.

Так, специалисты оснастили танк электромеханической мачтой, состоящей из четырех секций, которая, может подниматься на высоту до пяти метров. Также инженерами завода была смонтирована многоспектральная гиростабилизированная оптико-электронная система (МГОЭС).

Отмечается, что наличие подобного оборудования позволяет вести эффективную всепогодную разведку наземных и надводных малоразмерных подвижных объектов. Кроме того, старый прицел ТПН-1 был заменен современным 1ПН-96МТ-02, который имеет дальность видения ночью до 2 тысяч метров.

Πρόγραμμα αναβάθμισης αρμάτων Τ-62 που προσφέρεται από το 103 Εργοστάσιο Επισκευών Τεθωρακισμένων. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει ενεργητική θωράκιση Kontakt-1, τηλεσκοπικό περισκόπιο αρχηγού τύπου MGOES και νέα θερμική κάμερα πυροβολητή τύπου. pic.twitter.com/LknLIBdyUO — Georgios Zagkas (@GZagkas) August 27, 2021

Подчеркивается также, что броня передней части корпуса Т-62М стала заметно прочнее, а борта танка прикрыли динамической защитой «Контакт-1» и решетчатыми противокумулятивными экранами.

Ранее сообщалось, что завод «Омсктрансмаш» ведет переговоры о возможности ввода в строй советских танков Т-55. На предприятии полагают, что модернизация этих машин может стать актуальной производственной задачей.