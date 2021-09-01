Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:27
20:26
Общество
Депутат Госдумы Алимова связала ЕГЭ и удаленку с процессом дебилизации школьников
20:25
Общество
Социолог Максим Шугалей расскажет, что на самом деле случилось в Афганистане
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
20:09
Общество
Волков рассказал, как получает указания от Навального из колонии
Все новости

Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
Весь мир
Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Тунис, 1 сентября. Вице-президент Группы Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Фарид Бельхадж заявил, что финансовая организация готова поддержать Тунис на пути реформ и социального развития с целью повышения устойчивости его экономики.

Инвестиционная помощь международной организации рассчитана на содействие демократическим преобразованиям в стране. Об этом Бельхадж сообщил во время встречи с управляющим Центробанка Туниса Марваном Аббаси. В ходе диалога обсуждались, в частности, экономическая ситуация в североафриканском государстве и перспективы технического сотрудничества между двумя финансовыми учреждениями.

В мае текущего года руководство страны провело также переговоры с Международным валютным фондом касательно получения ссуды в размере 4 млрд долларов. В случае ее одобрения Тунис обязуется провести определенные экономические реформы, включая отмену субсидий на товары массового потребления и сокращение статьи бюджета о заработной плате госслужащих, что вызывает осуждение со стороны гражданского населения.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
тунис всемирный банк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru