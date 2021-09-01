Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе

Тунис, 1 сентября. Вице-президент Группы Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Фарид Бельхадж заявил, что финансовая организация готова поддержать Тунис на пути реформ и социального развития с целью повышения устойчивости его экономики.

Инвестиционная помощь международной организации рассчитана на содействие демократическим преобразованиям в стране. Об этом Бельхадж сообщил во время встречи с управляющим Центробанка Туниса Марваном Аббаси. В ходе диалога обсуждались, в частности, экономическая ситуация в североафриканском государстве и перспективы технического сотрудничества между двумя финансовыми учреждениями.

В мае текущего года руководство страны провело также переговоры с Международным валютным фондом касательно получения ссуды в размере 4 млрд долларов. В случае ее одобрения Тунис обязуется провести определенные экономические реформы, включая отмену субсидий на товары массового потребления и сокращение статьи бюджета о заработной плате госслужащих, что вызывает осуждение со стороны гражданского населения.