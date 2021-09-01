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Бывшую жену Сергея Безрукова домогались на съемках в Китае

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 20:04
Шоу-бизнес
Бывшую жену Сергея Безрукова домогались на съемках в Китае
Пресс-служба Ирины Безруковой  /  Лиля Фридман

Москва, 1 сентября. Актриса Ирина Безрукова в новом большом интервью рассказала, что на съемках в Китае ее домогался продюсер картины. Инцидент произошел, когда она пришла в гости к мужчине.

Экс-жена актера Сергея Безрукова Ирина вспомнила о съемках фильма на территории Китая в то время, когда еще была официально замужем. По словам актрисы театра и кино, продюсер картины пытался ее домогаться. Мужчина добивался внимания через шикарные жесты — заказывал поездки на дорогом лимузине, но все равно получил отказ.

По словам Ирины Безруковой, продюсер пригласил ее в гости. Артистка решила обезопасить себя и пришла на встречу не одна, а с коллегой по съемочной площадке и режиссером проекта.

«Мы пришли, нас угощали вкусной едой — манго, плов, что-то еще. И вдруг он стал задавать через переводчицу странные вопросы: есть ли в России журналы для взрослых, какое у меня отношение к нравственности... Я сказала: «Может быть, к сожалению для вас, традиционные. Поэтому в следующей жизни без очереди подходите первым». Он сразу всё понял и перестал продавливать эту тему», — поделилась воспоминаниями в беседе с NEWS.ru Безрукова.

Актриса подчеркнула, что на самом деле женщина всегда может найти выход из ситуации, связанной с сексуальным домогательством и плавно переключить внимание ухажера на кого-то другого.

Ирина Безрукова не в первый раз делится подробностями личной жизни. В середине лета она рассказывала, что боялась своего отца из-за его алкоголизма.

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китай съемки продюсер домогательства безрукова
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