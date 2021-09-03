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Психолог рассказала, какие дети чаще всего подвержены буллингу в школе
Общество
Психолог рассказала, какие дети чаще всего подвержены буллингу в школе
Пресс-служба ExpoOlimpia  /  ExpoOlimpia

С началом учебного года родители первоклашек переживают о том, как ребенок будет адаптироваться среди своих сверстников. Не у всех получается быстро найти общий язык в коллективе, но страшнее для ребенка — стать жертвой буллинга в классе.

Буллинг — это регулярное эмоциональное или физическое насилие над школьником, которое необходимо вовремя предотвратить. Детский, семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как понять, что ребенка обижают.

Как правило, когда дети становятся жертвой буллинга, у них меняется манера поведения: либо ребенок начинает проявлять сильную агрессию и крайне несдержанно себя вести, либо он замыкается и становится неразговорчивым, объяснила психолог.

«Чтобы распознать, что причина такого поведения — это именно буллинг, родителям необходимо проявить внимание и поговорить с ним. Нельзя осуждать, напротив, ребенок должен понимать, что он не одинок в этой проблеме, а семья на его стороне. Любой школьник может стать жертвой буллинга, чаще всего это неуверенные в себе дети и ребята с особенностями развития», — рассказала собеседница ФАН.

Если ребенок приходит со школы с синяками и травмами, в испорченных вещах — это тоже признаки того, что школьник стал жертвой буллинга.

Психолог рассказала, какие дети чаще всего подвержены буллингу в школе
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Психолог отметила, что с детьми, которым недостает уверенности в себе, родителям необходимо работать. Важно, чтобы ребенок чувствовал себя успешным. Смешки в его сторону или отсутствие веры в его успех со стороны взрослых действительно могут навредить его психике, и он может замкнуться в себе.

«Важно в этот момент оказать ребенку поддержку. Если его систематически обижают, то нужно сначала поговорить с педагогом и сообщить, что есть такая проблема. Дальше можно организовать встречу с родителями обидчиков и вместе с администрацией школы провести беседу», — добавила психолог.

Если беседа тоже не принесла положительного результата, то лучше обратиться в полицию, подчеркнула Наталья Наумова. С помощью такого цивилизованного способа обидчики ребенка поймут, что так вести себя со сверстником нельзя.

Ранее стало известно, что русский язык считает самым важным предметом в школах более половины россиян (58%) из числа всех опрошенных. Однако 44% респондентов отметило, что важным предметом в школе является иностранный язык.

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