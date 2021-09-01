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Историк Васильев рассказал, как был изобретен термин «Украина»
Политика
Историк Васильев рассказал, как был изобретен термин «Украина»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 сентября. Концепция «Украины-Руси» была предложена историком и профессором Михаилом Грушевским, а сам термин «Украина» появился порядка ста лет назад.

В Киеве выступили с очередным предложением: переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы отобрать у России «бренд русских». Этот вопрос обсудили эксперты в прямом эфире Медиагруппы «Патриот».

Историк и журналист Александр Васильев объяснил, что сам термин «Украина» является выдуманным и новодельным, хотя если Киев сделает выбор в сторону Руси — это не так уж и плохо.

«Это позитивный сигнал, если в результате конфликта сами украинцы признают, что термин «Украина» — новодельный, выдуманный, который пришел на смену историческому термину «Русь». Если украинцы от своего сепаратистского прозвища откажутся и признаются, что они русские, то это позитивная вещь», — заметил эксперт.

Однако все инициативы Украины по поводу русского языка являются нервной реакцией на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», уточнил Васильев.

Ранее политолог Александр Дудчак рассказал, откуда у Украины возникло желание изменить название страны. По его словам, это порыв вернуться к русским корням.

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украина россия русь
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