Миллионер Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони

Москва, 1 сентября. Экс-звезда скандального телепроекта «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась, что скучает по дочери. Девочку забрал к себе отец Алекс Смерфит.

Виктория Боня откровенно рассказала поклонникам о своих переживаниях. Она призналась, что тоскует по своему единственному ребенку, который находится у отца. Анджелина гостит у Смерфита, который недавно поправился после болезни.

«Моя любовь! Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке», — написала звезда интернета.

Она добавила, что не препятствует общению дочери с отцом. И ее напрягает, когда некоторые женщины отказывают мужчинам в воспитании ребенка. По мнению Бони, и у отца, и у матери равные права на наследника.

Виктория Боня состояла в отношениях с ирландским миллионером Алексом Смерфитом семь лет. У пары родилась дочь. Через некоторое время Боня и Смерфит расстались.

О личной жизни звезды «Дома-2» известно мало. Боня не особо хвастается успехами в этой сфере. Недавно она сделала откровенное заявление, сказав, что у нее не было секса больше года.