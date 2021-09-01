Птицы оказались способны «обучать» друг друга гастрономическим предпочтениям

Москва, 1 сентября. Наблюдения за сородичами помогают птицам оценить пригодность пищи к употреблению. К такому выводу пришли ученые Хельсинского и Кембриджского университетов.

Исследователи сделали две кормушки для птиц и насыпали в них ярко окрашенные миндальные хлопья. В первой емкости вкус пищи был обычным, а во второй немного горьким. Через восемь дней все птицы стали клевать хлопья из первой кормушки. При этом сначала пернатые подлетали и к другой емкости.

Таким образом ученые выяснили, что не всем птицам обязательно пробовать пищу. Большинство пернатых наблюдают за сородичами и делают вывод о пригодности еды к употреблению. Ранее в научном сообществе существовало предположение о «генетической памяти» у животных, однако новое исследование доказало наличие особой коммуникации, пишет Planet Today.

Птицы во многом являются уникальными созданиями. Американские специалисты считают, что пернатые смогли пережить динозавров благодаря дополнительному функционалу зрительной системы.