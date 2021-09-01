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Том Холланд трогательно поздравил Зендею с днем рождения
Шоу-бизнес
Том Холланд трогательно поздравил Зендею с днем рождения
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Вашингтон, 1 сентября. Знаменитый актер Том Холланд трогательно поздравил свою коллегу Зендею с 25-летием. Он разместил нежный снимок с артисткой.

Холланд опубликовал на своей странице в Instagram совместный с Зендеей снимок. Молодой человек в образе Человека-паука смотрит в зеркало, а рядом с ним стоит Зендея, прижавшаяся к плечу коллеги. В руках у звезды «Эйфории» пленочный фотоаппарат.

«Мой MJ (такое имя было у Зендеи в фильме. — Прим. ФАН) счастливого дня рождения. Позвони мне, когда проснешься», — трогательно подписал кадр 25-летний актер.

Поклонники присоединились к поздравлению и отметили, что Холланд выбрал милый кадр. Фанаты оставили тысячи комментариев и почти 10 миллионов лайков.

В последнее время ходят слухи о романтических отношениях между Холландом и Зендеей. Пара вместе появляется на встречах с друзьями и светских мероприятиях. Но звезды пока не подтвердили свои отношения.

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