Астролог назвала три знака зодиака, для которых сентябрь станет удачным месяцем

Москва, 1 сентября. Осенью 2021 года трем знакам зодиака несказанно повезет, останется лишь использовать представившийся шанс и не упустить удачу.

Астролог Ирина Сычева рассказала, кому звезды подкинут подарок, и дала совет, как его не «проморгать».

Овнам сентябрь принесет «добротный урожай», уверяет эксперт. Представителям этого знака поступит много выгодных предложений, они примут участие в новых удачных проектах. Однако звезды предупреждают, что Овнам не стоит пытаться «объять необъятное». Астролог рекомендует сосредоточиться на том, в чем Овны хорошо разбираются.

«В личной жизни начинается новый приятный виток. Это хорошее время как для знакомства, так и для новой волны чувств с вашим давним партнером», — предсказала Сычева.

Несмотря на предсказанную удачу, Овны могут испытывать негативные чувства по отношению к себе. Это может привести к конфликтам на работе во второй половине сентября, предупредила эксперт. Злость, недовольство и раздражение астролог рекомендовала сжигать через спорт и физические нагрузки, желательно на свежем воздухе.

Скорпионам на сентябрь гороскоп предсказал прилив сил. Здоровье будет в порядке, иммунитет «на подъеме». Звезды расположатся таким образом, что это окажет положительное влияние на финансовое благополучие представителей этого знака, осенью у Скорпионов будет хорошая прибыль.

В прогнозах на личную жизнь астролог тоже была оптимистична, она отметила мудрость Скорпиона в выстраивании отношений с партнером — нынешним или новым. Гороскоп советует Скорпиону переосмыслить многое, в том числе и восприятие своего спутника.

Сентябрь для Стрельцов будет гармоничным и спокойным. Звезды подарят рожденным под этим созвездием физическое здоровье и победы в профессиональной сфере. Свободные Стрельцы могут вступить в брак или встретить свою вторую половинку. Женатых и замужних представителей этого знака в личной жизни в сентябре ждет стабильность и шанс на новую вспышку чувств к партнеру.

Выбрать спутника жизни тоже поможет гороскоп. Астрологи назвали знаки зодиака, которым вместе будет особенно комфортно.