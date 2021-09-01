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ООН сообщила о скором прибытии в Ливию наблюдателей за перемирием
Весь мир
ООН сообщила о скором прибытии в Ливию наблюдателей за перемирием
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Алжир, 1 сентября. Специальный посланник в Ливии Ян Кубиш подтвердил, что развертывание первой группы наблюдателей ООН за прекращением огня в Ливии все еще продолжается и в Сирте уже созданы временные объекты для их размещения.

По его словам, отправка сотрудников запланирована на ближайшие недели. В задачу делегатов ООН входит поддержка национального органа, контролирующего ситуацию. Об этом Ян Кубиш сообщил во время консультативной встречи министров иностранных дел соседних с Ливией стран, которая состоялась в Алжире 30 и 31 августа.

«Чтобы обеспечить постепенный прогресс для полного выполнения соглашения о прекращении огня, Совместный военный комитет (СВК) «5+5» собирается подготовить план действий для поддающегося проверке последовательного и поэтапного вывода наемников и иностранных боевиков», — добавил спецпосланник.

Он сообщил также о намерении проконсультироваться по этому плану с соответствующими международными партнерами и запросить их поддержку, а также призвал соседние с Ливией страны поучаствовать в данном процессе.

Кубиш подчеркнул, что присутствие иностранных сил на территории государства продолжает вызывать озабоченность как у местных властей, так и у международного сообщества, включая соседние государства.

Совет Безопасности посредством резолюции 2570 и последнего заявления от 15 июля настоятельно призвал все стороны, заинтересованные в урегулировании ливийского кризиса, соблюдать заключенное 23 октября 2020 года соглашение о прекращении огня и содействовать, в том числе путем незамедлительного вывода всех наемников, иностранных сил и боевиков с территории государства.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала об активизации на юго-западе Ливии различных террористических группировок, которые угрожают стабильности не только внутри страны, но и за ее пределами. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал в июне документальный фильм, демонстрирующий риски, с которым может столкнуться североафриканское государство в связи с распространением незаконных бандформирований.

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