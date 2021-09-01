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В Курганской области педофил ответит в суде за принуждение подростка к интим-фото
Происшествия
В Курганской области педофил ответит в суде за принуждение подростка к интим-фото
pixabay.com

Курган, 1 сентября. СК Курганской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Мишкинского района. Мужчина обвиняется в педофилии.

Согласно данным следствия, фигурант познакомился в одной из социальных сетей с девочкой-подростком и вступил с ней в переписку. В ходе общения мужчина принудил ребенка отправить ему фотографии интимного характера. Об этом узнали родители школьницы и незамедлительно обратились в полицию.

Правоохранители задержали педофила и поместили его под стражу. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (совершение насильственных или иных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего ребенка).

Следователям удалось собрать всю необходимую доказательную базу и завершить расследование. Все материалы уголовного дела с обвинительным прокурорским заключением направлены в районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Московские правоохранители задержали и арестовали мужчину, который на протяжении четырех лет принуждал девочку к действиям сексуального характера. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель.

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суд уголовное дело педофилия курганская область мишкинский район
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