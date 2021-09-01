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Уровень недельной инфляции в России составил 0,09%
Экономика
Уровень недельной инфляции в России составил 0,09%
pixabay.com  /  PD

Москва, 1 сентября. Росстат отчитался по динамике инфляции на неделе.

Начиная с 24 августа по 30 августа текущего года, инфляция в стране вышла на позицию в 0,09%, отмечают представители Росстата.

Федеральная служба государственной статистики указывает, что на предшествующей неделе в регионах страны фиксировалась дефляция, которая достигала 0,01%.

Известно, что с начала 2021 года стоимость потребительских товаров на полках прибавила 4,68%. Если считать в годовом выражении, то к 30 августа она равнялась 6,5%.

Обратный тренд затронул куриные яйца, которые подешевели на 0,5%, а также морковь (-5,4%), картофель (-1,9%) и белокочанную капусту, которая стала доступнее на 1,7%.

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