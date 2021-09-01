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Российские ученые нашли новый источник серебра и золота

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 19:44
Общество
Российские ученые нашли новый источник серебра и золота
pixabay.com

Кемерово, 1 сентября. Специалисты Кузбасского государственного технического университета создают новую технологию получения драгоценных металлов из отходов угольной промышленности.

Эксперты уверены, что новый способ получения редкоземельных элементов улучшит экологию угледобывающих регионов, к которым относится Кузбасс. В области ежегодно образуется около 160 млн тонн отходов углепереработки, которые используются, по мнению ученых, неэффективно. Специалисты отметили, что угольные отходы на Кузбассе богаты редкими элементами, при неправильной утилизации они наносят вред экологии. При этом материалы имеют большую промышленную ценность.

Ученые КузГТУ начали масштабный проект по разработке эффективного способа извлечения драгоценных металлов из отходов угольной промышленности. На данном этапе проходят лабораторные испытания. Исследование проводится в рамках комплексной программы «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс».

Кузбасс планирует увеличить поставки угля к 2024 году. Этому способствует модернизация производства и внедрение новых технологий.

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кузбасс драгметаллы хорошие новости россии угольные отходы
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