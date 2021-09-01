Неудачный ответ на статью Путина: историк о желании Киева переименовать Украину в Русь-Украину

Идея переименовать Украину в Русь-Украину не нова, она была изобретена еще 100 лет назад. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил редактор раздела «История» портала «Украина.ру» Александр Васильев.

В Киеве предложили переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы отобрать у России «бренд русских». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила президенту страны Владимиру Зеленскому назвать Украину «Укрусь».

Эксперт подчеркнул, что это популярное изложение концепции Украины-Руси. Он объяснил, что этот термин появился еще до профессора Грушевского — одного из отцов-основателей украинской государственности.

«Эта концепция Украины-Руси была им тогда предложена. С тех пор она стала на Украине официальной. Вообще, все инициативы — это нервная реакция на статью Владимира Путина. Это смешные идеи, которые даже не удовлетворяют пропагандистских потребностей Украины, поэтому там такие люди, как Арестович, берут на себя какие-то инициативы. Думаю, это реакция на серьезные концептуальные изменения, которые в идеологической сфере по отношению к Украине зафиксировал Владимир Путин в своей статье», — сказал он.

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Васильев отметил, что таким образом Украина делает «хитрый финт», с помощью которого, как ей кажется, она выписывает русских из русских.

«Им кажется, что Русь — это только они. Тут от признания того, что они не Украина, а Русь, до признания того, что Русь — это не только они, но и мы все, — полшага. Даже нынешнего украинского учебника истории будет достаточно пытливому школьнику, чтобы задуматься, что князья приходили в Киев из Новгорода, Смоленска, Владимира, с севера, а там тоже Русь, которая просто не попадает в их оптику. Это полшага в сторону возрождения русского самосознания», — подчеркнул эксперт.

Васильев объяснил, что Русь и Россия — это одно и то же слово: Россия — это греческий вариант написания слова Русь.

«Греки не использовали звук «у», поэтому записывали это через «о», наличие двух согласных «с» — это греческая транскрипция. Украинцы пытаются на этом спекулировать. Но это шизофрения, потому что это одно и то же слово», — высказал свое мнение историк.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Александр Васильев поделился ожиданиями от встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в США.

«Визит проходит на фоне катастрофических для Америки политических событий в Афганистане. В Америке очень серьезный внутренний кризис, постоянно муссируется вопрос об импичменте Байдена, но не думаю, что дойдет до этого. Серьезное внутриполитическое состояние не позволяет Байдену отвлекаться на параллельные кейсы. Байден в этом контексте сделал важнейшее заявление, что заканчивается эра американского вмешательства. Это идея о том, что Америке пора прекратить быть затычкой в каждой бочке, что пора обратить внимание на внутреннее положение дел», — отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что «Зеленскому дадут денег», но «стратегически никакие хотелки проамериканской экспансии на территорию Украины не будут осуществлены.

«Американцы контролируют страну, и контроль направлен во вред РФ. Владимир Путин в своей статье говорит, что это «красная» линия, что превращение Украины в плацдарм против России неприемлемо для РФ. Наращивать свое присутствие американцы на Украине вряд ли будут, если не произойдет слома. Если Байден удержит курс, то вряд ли Украине придется надеяться, что она получит какой-то статус, новое оружие, базы», — считает он.

Ранее известный публицист Константин Кеворкян в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал, стоит ли Украине ожидать получения каких-то преференций от США после сегодняшней встречи в Белом доме президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. По словам эксперта, у двух участников мероприятия разные задачи и ожидания от них. Он отметил, что Байдену сейчас необходимо сгладить чрезвычайно неприятный осадок от бегства американцев из Афганистана и упредить обвинения его в том, что он бросает на произвол судьбы другого стратегического союзника, в данном случае — Украину.