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Военнослужащие ВС Китая активно осваивают ПТРК нового поколения
Армия
Военнослужащие ВС Китая активно осваивают ПТРК нового поколения
wikipedia.org  /  PD

Пекин, 1 сентября. Китайские военнослужащие учатся обращаться с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) нового поколения, которые являются аналогом американских Javelin.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что недавно военнослужащие из 78-й армейской группы Северного боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) засветились с новыми ПТРК.

Не так давно китайская пресса уже сообщала, что подразделения ВС Китая осваивают новые боевые комплексы, которые по принципу работы схожи с американскими FGM-148 Javelin. Предполагается, что подобным вооружением уже оснащены бойцы Западного боевого командования НОАК.

Стоит отметить, что в 2014 году китайские разработчики представили новые ПТРК третьего поколения, в том числе Norinco HJ-12. Он работает по принципу «выстрелил и забыл». Благодаря инфракрасной головке самонаведения у оператора есть возможность сменить позицию сразу после выстрела.

Ранее сообщалось, что ВС Китая во время учений в условиях тибетского высокогорья впервые провели стрельбы из HJ-12. Также стало известно, что новые ПТРК испытывают на Украине, передает «Царьград».

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китай оружие javelin
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