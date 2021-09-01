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Отлученный от церкви экс-схимонах Сергий обвиняется в экстремизме
Происшествия
Отлученный от церкви экс-схимонах Сергий обвиняется в экстремизме
mos-gorsud.ru  /  Пресс-служба Басманного суда

Москва, 1 сентября. Бывший схимонах Сергий (он же Николай Романов) стал фигурантом уголовного дела об экстремизме в составе организованной группы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным следствия, экс-схимонах Сергий является не только фигурантом уголовного дела, но и организатором экстремистской группы, в которую входил Могучев и другие еще неустановленные лица. Преступники создавали и выкладывали видеоролики, которые содержали высказывания, оскорбляющие евреев, мусульман и иные религиозные конфессии.

Также Романов проходит фигурантом уголовного дела по еще трем статьям (самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания). Сейчас материалы расследования находятся на рассмотрении в Измайловском районном суде Москвы. Следующее заседание по данному делу состоится уже 2 сентября.

Ранее был задержан помощник Романова — Всеволод Могучев. Сообщника схимонаха поймали на территории Тюменской области в поезде, направлявшемся в Екатеринбург. Следствие установило, что Могучев отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и выкладывал проповеди «наставника».

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