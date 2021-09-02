Подписчики YouTube-канала «заразились» синдромом Туретта после просмотров видео

Медики Германии зафиксировали массовые обращения подростков с симптомами синдрома Туретта. Все они были подписчиками популярного канала, который ведет блогер с этим заболеванием.

О странной «эпидемии» сообщила медицинская школа в Ганновере. Специалисты обратили внимание на рост числа пациентов со схожими симптомами. Оказалось, что большая часть подростков была подписана на популярного блогера Яна Циммермана. Молодой человек создал свой канал, пытаясь бороться с остракизмом, которому нередко подвергается он и другие люди с психическими расстройствами.

Врачи уверяют, заразиться синдромом Туретта невозможно, ведь это генетическое заболевание. Причиной появления тиков стал массовый психоз, в результате которого внушаемые подростки сами убедили себя в наличии у них болезни. Большинство «излечились» сразу же после того, как врачи объяснили им причину их проблемы.

«С ума по одиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют», — утверждал небезызвестный персонаж советского мультика «Трое из Простоквашино».

К сожалению, медицина говорит нам обратное: «психические эпидемии» — вполне реальное явление, далеко не всегда имеющее столь безобидный исход. В последнее время причиной психоза все чаще становятся социальные сети. Специалисты прогнозируют: со временем таких историй будет только больше.