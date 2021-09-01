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Переехавший в Москву американец признался, что скучал по русской еде при поездках в США
Общество
Переехавший в Москву американец признался, что скучал по русской еде при поездках в США
Global Look Press  /  Sergey Voronin

Москва, 1 сентября. Американский блогер Майк признался, что после переезда в Россию не может есть гамбургеры в США. В поездках на родину иностранец скучает по российским мантам.

Майк отметил, что в России жить интересно, русские всеми силами стремятся удивить заморского гостя и часто потчуют его традиционными блюдами. Были даже попытки напоить его и научить материться.

«В России очень-очень много вкусной еды... Самые вкусные мучные изделия делают в России. Пельмени, манты, вареники с картошечкой и грибами — это просто объедение, еще и со сметанкой. Мммм!» — восхищается американец в своем блоге на дзен-канале.

Он также отметил вкусную выпечку, особенно пирожки с капустой. Но больше всего ему пришлись по нраву русские манты. Именно по ним он скучал, бывая в Америке по делам. Майк признается, что не мог есть привычные раньше гамбургеры. Поэтому предпринял попытку купить манты в русских магазинах в США. Но ему пришлось довольствоваться пельменями.

Майк рекомендует своим друзьям-американцам посетить Россию и попробовать русскую кухню.

«Такой еды как в России вы не найдете нигде в мире. Я много где был, и могу с уверенностью заявить», — пишет американец.

Россиянам блогер посоветовал ценить свою кухню, и не «вестись» на всякие американские фастфуды. Майк также отметил, что в Европе плохая еда, а в Азии она на любителя.

Соотечественник Майка, блогер Джейкоб восхитился милой русской традицией, по которой национальные рецепты в России передаются по наследству. Их бережно записывают в тетрадь, чтобы молодое поколение могло воспользоваться мудростью старших.

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американец русская кухня манты
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