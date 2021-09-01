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Сборная Украины упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном
Спорт
Сборная Украины упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном
ffu.org.ua  /  Федерация футбола Украины

Нур-Султан, 1 сентября. Украинская футбольная сборная не смогла обыграть казахстанскую национальную команду в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч сборных Казахстана и Украины состоялся 1 сентября на стадионе «Астана-Арена» и завершился со счетом 2:2. В дебюте встречи форвард Роман Яремчук вывел гостей вперед. На 74-й минуте полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин сравнял счет в игре. В добавленное время украинский форвард Даниил Сикан поразил ворота хозяев. На 96-й минуте матча Валиуллин сделал дубль и установил окончательный счет встречи.

Сыграв вничью, сборная Украины, набрала четыре очка в турнирной таблице группы D. Подопечные Александра Петракова располагаются на второй строчке. Сборная Казахстана, в активе которой два балла, занимает четвертое место.

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Казахстан футбол украина чм-2022 квалификация
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