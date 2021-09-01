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«Газпром» отчитался об объеме поставок топлива в Китай по «Силе Сибири»
Экономика
«Газпром» отчитался об объеме поставок топлива в Китай по «Силе Сибири»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 1 сентября. Российская корпорация «Газпром» поставила рекордный объем голубого топлива на китайский рынок по трубопроводу «Сила Сибири».

Ежедневные поставки в четвертый раз обновили исторический рекорд и превысили суточные контрактные обязательства компании «Газпром» более чем на 5%. Согласно оценке главы финансового департамента организации Александра Иванникова, добыча отечественного холдинга может подняться выше 510 млрд кубометров по итогам текущего года, передает «Коммерсантъ».

При этом российская компания намерена снизить объемы поставок топлива в украинские хранилища. Закачка природного газа будет сокращена на 30%. Падение составит примерно 8 млрд кубометров. Представители концерна сообщили, что резервы европейских и украинских ПХГ значительно ниже нормативных показателей.

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