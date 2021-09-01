Пакетом с гранатой «поздравили» учительницу в Ростовской области накануне Дня знаний

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Накануне Дня знаний в Веселовском районе Ростовской области учительница русского языка на двери своего дома нашла пакет с гранатой.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на регионального представителя МВД, объект, расположившийся на двери дома действительно схож с боеприпасом, но к взрыву не пригоден, так как был без взрывателя.

Telegram-канал Baza рассказывает, что после страшной находки женщина сразу вызвала полицию. Спецслужба эвакуировала 14 человек из близлежащих домов, а находку отправила на экспертизу. Так-же в сообщении говорится, что вместе с гранатой в пакете находилась записка, из которой стало понятно, что это месть за ДТП, которое произошло несколько лет назад по вине родного брата учительницы.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством и ищут виновного.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки.