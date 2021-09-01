Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:25
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
20:09
Общество
Волков рассказал, как получает указания от Навального из колонии
20:06
Весь мир
Всемирный банк намерен поддержать процесс экономических реформ в Тунисе
20:06
Политика
Зеленский в США. Альгис Микульскис о надеждах Украины и суровой реальности
Все новости

Пакетом с гранатой «поздравили» учительницу в Ростовской области накануне Дня знаний

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 19:55
Происшествия
Пакетом с гранатой «поздравили» учительницу в Ростовской области накануне Дня знаний
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 1 сентября. Накануне Дня знаний в Веселовском районе Ростовской области учительница русского языка на двери своего дома нашла пакет с гранатой.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на регионального представителя МВД, объект, расположившийся на двери дома действительно схож с боеприпасом, но к взрыву не пригоден, так как был без взрывателя. 

Telegram-канал Baza рассказывает, что после страшной находки женщина сразу вызвала полицию. Спецслужба эвакуировала 14 человек из близлежащих домов, а находку отправила на экспертизу. Так-же в сообщении говорится, что вместе с гранатой в пакете находилась записка, из которой стало понятно, что это месть за ДТП, которое произошло несколько лет назад по вине родного брата учительницы.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством и ищут виновного. 

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело после обнаружения в одной из городских квартир, расположенной в центре города, тела 32-летней матери и ее годовалой малышки. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пакетом с гранатой «поздравили» учительницу в Ростовской области накануне Дня знаний
граната ростовская область веселовский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru