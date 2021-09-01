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Россия одержала убедительную победу в конкурсе «Армия культуры» на АрМИ-2021
Армия
Россия одержала убедительную победу в конкурсе «Армия культуры» на АрМИ-2021
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 1 сентября. Представители российской команды были лучшими в конкурсе «Армия культуры», который состоялся в рамках международных армейских игр АрМИ-2021.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса, который продолжался две недели, состоялась 1 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

«Третье место в общекомандном зачете поделили между собой сборная Беларуси и сборная Казахстана. Второе место заняла команда Китая, а абсолютным лидером зачета стала команда Российской Федерации», — сказано в опубликованном релизе Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в работе судей конкурсов АрМИ-2021 используются данные точного позиционирования, полученные с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС. Трансляцию заездов танкового биатлона на трассе подмосковного полигона Алабино вел «Царьград».

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игры конкурс арми-2021
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