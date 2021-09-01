Один из командиров «Аш-Шабаб» сдался правительственной армии Сомали

Могадишо, 1 сентября. Высокопоставленный командир террористического движения «Аш-Шабаб» сдался правительственной армии Сомали. Об этом сообщила пресс-служба национальных сил республики.

Военнослужащие подтвердили, что Али Ибрагима задержали в городе Дусамареб, столице штата Галмуду. Он в течение многих лет возглавлял медицинское управление при группировке, связанной с запрещенной в России организацией «Аль-Каида»1.

Представители пресс-службы уточнили, что врачи «Аш-Шабаб», включая главу подразделения, начали добровольно сдаваться. Они выступили против деятельности террористического движения, целью которой стали мирные жители Сомали.

Капитуляция Али Ибрагима последовала за контртеррористической операцией правительственной армии. В результате миссии ликвидировано более 200 боевиков, разрушены 16 баз, освобождены восемь деревень и четыре населенных пункта. Многие лидеры организации также сдались войскам Сомали.

Африканский союз ранее заявил, что реструктуризирует миротворческую миссию в республике. Причиной стало сокращение финансирования со стороны ряда стран, предоставляющих военнослужащих для поддержания безопасности в государстве.

Журналист-международник, писатель Вадим Фефилов в рамках спецпроекта «Антитеррор» подробно рассказал о деятельности движения «Аш-Шабаб» и выяснил, к чему стремятся боевики организации.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.