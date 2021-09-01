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Участники алжирской конференции по Ливии договорились о координации с комитетом «5+5»
Весь мир
Участники алжирской конференции по Ливии договорились о координации с комитетом «5+5»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Алжир, 1 сентября. Министры иностранных дел соседних с Ливией государств согласились поддержать инициативу по стабилизации ситуации в стране и решить с Совместным военным комитетом (СВК) «5+5» вопрос о выводе наемников.

Об этом участники конференции, которая состоялась в Алжире 30–31 августа, объявили после ее завершения. Представители семи стран, включая саму Ливию, обсудили в ходе заседаний пути соблюдения международной дорожной карты и поддержку политического процесса в североафриканском государстве.

Главы МИД подчеркнули важность объединения усилий и необходимость ускорения разработки правовой базы в рамках подготовки к всеобщим выборам, запланированным на 24 декабря. Кроме того, все присутствующие согласились, что приоритетными задачами для урегулирования существующего кризиса являются вывод из Ливии всех иностранных сил и наемников и объединение военного института.

Со своей стороны, глава МИД триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш заявила на совместной пресс-конференции со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой, что встреча прошла успешно и продемонстрировала поддержку усилий ее страны по достижению стабильности. По ее словам, в настоящий момент ПНЕ ожидает решения парламента по конституционным вопросам касательно проведения выборов. Мангуш отметила также, что руководители МИД государств-участников договорились координировать действия с комитетом «5+5» относительно вывода наемников и зарубежных сил из Ливии.

В свою очередь Ламамра призвал стороны, которые перебрасывали боевиков в Ливию, вернуть их в те места, из которых они прибыли.

«Неясно, куда направятся дислоцированные в Ливии силы, поэтому тот, кто их привез, должен организовать их вывод, чтобы соседние государства не пострадали от незапланированного и неконтролируемого появления вооруженных групп на своей территории», — добавил Ламамра.

Присутствовавший на заседаниях посланник ООН в Ливии Ян Кубиш подчеркнул, что все участники конференции подтвердили свою приверженность своевременному проведению выборов 24 декабря.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни утвердят конституционную базу, чтобы мы могли провести выборы в срок», — добавил он.

Кубиш отметил, что «продолжающееся присутствие наемников и иностранных сил вызывает беспокойство как у Ливии, так и у соседних стран».

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт также высказался о необходимости вывода боевиков для достижения стабильности, призвав все стороны урегулирования «перейти к логике консенсуса».

Конференция по Ливии прошла 30–31 августа в Алжире при участии министров иностранных дел соседних с ней стран. По итогам встреч делегаты выдвинули ряд рекомендаций для дальнейшего решения кризиса.

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