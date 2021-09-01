Экипажи из Китая и Белоруссии установили два рекорда в финале «Авиадартса-2021»

Рязань, 1 сентября. Экипажи иностранных ВВС установили два новых рекорда во время финала конкурса АрМИ-2021 «Авиадартс» под Рязанью.

В сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится, что российская команда накануне финального этапа уверенно опережала соперников. В ходе заключительного конкурса иностранными летчиками были установлены рекорды в двух номинациях.

«В ходе боевого применения иностранные экипажи показали отличный результат, в том числе установив несколько рекордов», — сказано в сообщении.

По имеющейся информации, речь идет о рекордных результатах, продемонстрированных двумя экипажами вертолетов Ми-8 ВВС Белоруссии, а также пилотами бомбардировщика J-16 китайских ВВС.

Отмечается, что военнослужащие показали высокий уровень подготовки и профессионализма. Победители и призеры будут объявлены после того, как представители всех стран-участниц конкурса подпишут итоговые протоколы. Церемония награждения состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что участники конкурса военной авиации «Авиадартс-2021» впервые в истории соревнований полностью разгромили мишенное поле. В российском оборонном ведомстве также недавно заявили, что РФ было бы интересно посмотреть на выступление США на армейских играх, передает «Царьград».