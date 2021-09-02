Жизель Оливейра знает все об асимметрии и игре с текстурами и дает бесплатный мастер-класс

Нью-Йорк, 2 сентября. Модель Жизель Оливейра, известная своими прогулками по подиуму Victoria's Secret Fashion, в жизни обладает неповторимым, довольно самобытным стилем в одежде. Она отличается от всех и при этом всегда выглядит великолепно. Ее уникальность в том, чтобы не слепо следовать трендам, а делать все по-своему.

Одним из примеров стал ее недавний выход для прогулки с собакой по имени Бибер. Такое имя девушка дала псу в честь кумира юности. Ну кто не был влюблен в Джастина?