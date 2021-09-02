Жизель Оливейра знает все об асимметрии и игре с текстурами и дает бесплатный мастер-класс

Нью-Йорк, 2 сентября. Модель Жизель Оливейра, известная своими прогулками по подиуму Victoria's Secret Fashion, в жизни обладает неповторимым, довольно самобытным стилем в одежде. Она отличается от всех и при этом всегда выглядит великолепно. Ее уникальность в том, чтобы не слепо следовать трендам, а делать все по-своему.
Одним из примеров стал ее недавний выход для прогулки с собакой по имени Бибер. Такое имя девушка дала псу в честь кумира юности. Ну кто не был влюблен в Джастина?
Но даже такую тривиальную причину модель использует, чтобы продемонстрировать свои образы. Она живет в Нью-Йорке, а здесь каждая улица — это подиум. Единственное, что выдает бразильянку, — мультибрендовость. Ее аутфит состоял из кроп-топа Leewei, прозрачной рубашки Ara Ato и ассиметричной мини-юбки Nana Jacqueline. Образ Оливейра дополнила высокими сапогами Marine Serre и сумкой Thirteen Crosby.
Такой стиль в одежде у бразильской модели появился, скорее всего, благодаря ее родине. Ведь в Бразилии мода настолько широка и разнообразна своими красками и образами, что не заметить это просто невозможно.
Жизель родилась 7 мая 1993 года в небольшом портовом бразильском городке Вила-Велья. Карьера девушки началась благодаря ее дяде, который занимался производством свадебных платьев. Оливейра стала первой, кто показывал на подиуме его платья. На одном из таких показов модельный агент и заметил ее.
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