Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 13:08
13:05
Происшествия
Житель Москвы залез на кондиционер новостройки с ребенком на руках
13:02
Экономика
Мантуров допустил включение учителей в программу выдачи льготных автокредитов
13:02
Общество
Под Ухтой волонтеры спасли упавшего в канализационный колодец щенка
13:01
Политика
Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока
13:01
Общество
Путин поручил оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19
12:58
Политика
Глава ФЗНЦ объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула
12:57
Происшествия
Сбежавшего из России криминального авторитета Абуладзе задержали в Испании
12:55
Происшествия
Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
12:55
Происшествия
Сильные наводнения привели к гибели 82 человек в Турции
12:52
Экономика
Югра вошла в десятку лидеров РФ по социально-экономическому развитию регионов
Все новости

Жизель Оливейра знает все об асимметрии и игре с текстурами и дает бесплатный мастер-класс
Шоу-бизнес
Жизель Оливейра знает все об асимметрии и игре с текстурами и дает бесплатный мастер-класс
Global Look Press  /  AUG/face to face

Нью-Йорк, 2 сентября. Модель Жизель Оливейра, известная своими прогулками по подиуму Victoria's Secret Fashion, в жизни обладает неповторимым, довольно самобытным стилем в одежде. Она отличается от всех и при этом всегда выглядит великолепно. Ее уникальность в том, чтобы не слепо следовать трендам, а делать все по-своему. 

Одним из примеров стал ее недавний выход для прогулки с собакой по имени Бибер. Такое имя девушка дала псу в честь кумира юности. Ну кто не был влюблен в Джастина

Но даже такую тривиальную причину модель использует, чтобы продемонстрировать свои образы. Она живет в Нью-Йорке, а здесь каждая улица — это подиум. Единственное, что выдает бразильянку, — мультибрендовость. Ее аутфит состоял из кроп-топа Leewei, прозрачной рубашки Ara Ato и ассиметричной мини-юбки Nana Jacqueline. Образ Оливейра дополнила высокими сапогами Marine Serre и сумкой Thirteen Crosby. 

Такой стиль в одежде у бразильской модели появился, скорее всего, благодаря ее родине. Ведь в Бразилии мода настолько широка и разнообразна своими красками и образами, что не заметить это просто невозможно.  

Жизель родилась 7 мая 1993 года в небольшом портовом бразильском городке Вила-Велья. Карьера девушки началась благодаря ее дяде, который занимался производством свадебных платьев. Оливейра стала первой, кто показывал на подиуме его платья. На одном из таких показов модельный агент и заметил ее. 

Ранее сообщалось, что израильская модель и актриса Галь Гадот появится в новом блокбастере «Флэш» Андреса Мускетти. 

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жизель Оливейра знает все об асимметрии и игре с текстурами и дает бесплатный мастер-класс
бразилия модель victoria secret жизель оливейра
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru