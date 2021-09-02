«Произноси помойные речи у себя в стране»: Иван Соловьев об ограничении въезда Мирзализаде

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с признанием пожизненно нежелательным пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории России.

Такое решение МВД РФ приняло 30 августа. Причиной послужило одно из выступлений Мирзализаде, где он допустил оскорбительное высказывание о россиянах. Этот отрывок был опубликован в социальных сетях и привлек внимание прокуратуры.

«Решение, принятое МВД России, полностью отвечает национальным интересам страны. Думаю, что большинство людей видят его логичным и справедливым. Высказывания этого человека не должны были быть оставлены без соответствующей жесткой реакции, ведь это своего рода «пробный камень»: получится и сойдет с рук одному, за ним последуют и другие. Если так ненавидишь русских, то изволь произносить свои помойные речи хотя бы не на российской земле. У нас, к сожалению, развелось слишком много тех, кто гадит стране, в которую приехал, чтобы зарабатывать, приобретать популярность и делать себе имя на низкопробных антироссийских интертейментах», — поделился мнением Иван Соловьев.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Решение МВД коррелирует и с недавней депутатской инициативой о запрете въезда в Россию тем, кто допускает антироссийские высказывания и является проводником пропаганды, унижающей нашу честь и достоинство, историческую память, и не разделяет ценности большинства россиян, добавил юрист.

«Пусть они живут там, где будет востребована их омерзительная сущность, ибо нет ничего отвратительнее, чем ненависть, основанная на расовой неприязни», — заключил Соловьев.

Ранее журналист Константин Придыбайло в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил, что шутки Идрака Мирзализаде основаны на неприязни к России. Он добавил, что наступил момент, когда обществу такие вещи стали просто противны.