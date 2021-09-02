В Пакистане призывают мир учиться на прошлых ошибках в Афганистане

Советник Пакистана по национальной безопасности считает, что нового гуманитарного кризиса в Афганистане можно избежать; в ближайшие недели Исламабад может остаться без питьевой воды; миллион доз российской вакцины «Спутник V» прибыл в Пакистан; около 77 % похищенных в прошлом году детей — девочки; пакистанские компании будут вести разведку нефти и газа по концессии в Абу-Даби; Дания выделила полтора миллиарда долларов на грант по борьбе с незаконной миграцией в Пакистане — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия сегодня».

«Мир должен учиться на прошлых ошибках»

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф призвал международное сообщество к взаимодействию с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

«Можно избежать нового гуманитарного кризиса в Афганистане, но только в том случае, если будут извлечены уроки из ошибок прошлого и не появится вакуум безопасности... Как непосредственный и заинтересованный сосед, Исламабад прикладывает усилия для обеспечения прочного мира в этой стране. На данный момент инструменты влияния у Пакистана такие же, как у любого другого государства: помощь и признание в обмен на выполнение обязательств, взятых перед международным сообществом. На самом деле, можно сказать, что западные державы, которые предлагают легитимность через признание и финансовую помощь, имеют даже больше рычагов влияния (на талибов. – Прим. Ред.)», — сказал Юсуф в интервью СМИ.

Pakistan's NSA now wants world to 'learn from past mistakes & engage with Taliban' https://t.co/DNTsjlTZS5 — Republic (@republic) August 28, 2021

Когда талибы захватили Кабул в 1996 году, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия установили с их правительством официальные отношения. Сейчас Исламабад не спешит признавать власть боевиков, учитывая прошлый опыт и непредсказуемость дальнейшей политики «Талибана». Большую роль играет и недоверие международного сообщества к обещаниям лидеров радикального исламистского движения о соблюдении прав человека и амнистии для афганцев, сотрудничавших с силами НАТО.

С одной стороны, Моид Юсуф прав — признание правительства «Талибана» как свершившегося факта приведет к установлению мира и появлению предпосылок для начала государственного развития. Пакистан и Китай особенно заинтересованы в том, чтобы в Афганистане появилась власть, с которой можно договариваться и работать над расширением Китайско-Пакистанского экономического коридора.

Правительство в Кабуле, способное контролировать большую часть территории страны, могло бы дать толчок и другому важному инфраструктурному проекту — газопроводу Туркменистан — Узбекистан — Пакистан — Индия. С другой стороны, легитимизация захвата государства радикальной исламистской группировкой, каким бы образом она не была осуществлена, создаст крайне нежелательный прецедент в новейшей истории, а главное — не изменит существующих в реальности связей между талибами и другими террористическими группами.

Пакистанские компании будут вести разведку нефти и газа в Абу-Даби

Четыре пакистанские энергетические фирмы получили контракт на разведку нефти и газа на шельфе у ADNOC, одной из старейших компаний в Объединенных Арабских Эмиратах. Консорциум получил право на производственную концессию для разработки и производства любых будущих открытий. Срок этапа добычи составляет 35 лет.

Pakistan's energy companies to invest about $305 million to explore offshore block overseas. It marks the first time Pakistani firms are investing in UAE oil pic.twitter.com/N1IH5EsV6b — Faseeh Mangi (@FaseehMangi) August 31, 2021

«Эта историческая веха знаменует собой новую главу сотрудничества в пятидесятилетних отношениях наших стран. Создана важная платформа, благодаря которой мы получили беспроигрышную возможность для поддержки энергетической безопасности Пакистана и дальнейшего укрепления стратегических и экономических связей между нами», — сказал Султан Ахмед аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ.

Согласно условиям соглашения, консорциум инвестирует до 1,12 миллиарда дирхамов в разведочное и оценочное бурение. Проект посвящен изучению и оценке возможностей добычи нефти и газа на морском участке площадью 6223 квадратных километра, который расположен в 100 километрах к северо-востоку от города Абу-Даби.

Одна из четырех компаний, получивших контракт, это Pakistan Petroleum ltd., которая управляет 15 месторождениями по всему Пакистану и обеспечивает более 20% от общего объема поставок природного газа в страну.

Правительство Имрана Хана обнародовало отчет о работе за 3 года

Премьер-министр Пакистана опубликовал отчет о своей деятельности за три года пребывания у власти. Документ освещает ключевые достижения его правительства, среди которых улучшение экспорта, содействие индустриализации и улучшение возможностей для бизнеса.

В своем выступлении Имран Хан пообещал «вывести тысячи малообеспеченных людей из нищеты через беспроцентные кредиты, медицинскую страховку, техническое образование и доступное жилье».

В частности, правительственная денежная программа Ehsaas в размере 203 миллиардов рупий обеспечила единовременную выплату 78 долларов США почти 109 миллионам человек, подверженных риску крайней нищеты. Благодаря запуску 17 домов-приютов более 1,8 миллиона пакистанцев получили возможность переночевать под крышей. Имран Хан также создал программу «суповые кухни» в рамках инициативы «Без голода», которая предлагает нуждающимся бесплатную еду.

On completion of three years in office, Prime Minister Imran Khan unveils 3 years-performance report.



Report has been compiled by the Ministry of Information and Broadcasting under the patronage of Information Minister @fawadchaudhry #3YearsPerformance @demp_gov @MoIB_Official https://t.co/YwHHMrgJDX — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) August 26, 2021

Была разработана программа недорогого жилья, в рамках которой семьи могут получить финансовую помощь в размере до 500 000 рупий через систему микрофинансирования Ахуват. По состоянию на июнь 2021 года было завершено строительство не менее 7000 домов и квартир.

За время правления Имрана Хана в Пакистане начали выплачиваться стипендии для студентов из семей с низкими доходами — их получили почти 69 000 учащихся. Правительство стремится превратить страну в «экономику, основанную на знаниях». А для стимулирования инноваций и предпринимательства, власти инвестируют в стартапы и создают специальные технологические зоны.

И все же реальное состояние дел в стране остается плачевным. Об этом ярко говорят цифры — правозащитная группа Sarim Barni Trust сообщила, что только в Карачи в 2020 году было зарегистрировано 800 случаев пропажи детей. Из них 77 % — то есть 234 ребенка — были девочками. Из-за крайней бедности многие родители сами продают детей агентам или сутенерам и в дальнейшем их либо принуждают к проституции, либо перепродают в рабство в страны Персидского залива.

Исламабад столкнулся с нехваткой питьевой воды

Пакистанское агентство водоснабжения и санитарии (WASA) предупреждает, что падение уровня воды на плотине Ханпур может привести к ее нехватке в Равалпинди и Исламабаде.

Плотина Ханпур — одно из крупнейших водохранилищ страны, от которой зависит снабжение столицы. Согласно протоколам, в сложившейся ситуации руководство плотин должно остановить расходование водных запасов на ирригационные и сельскохозяйственные цели, отдав приоритет городам.

Особенно тревожен тот факт, что сезон дождей, когда резервуарты пополняются, практически закончился. Два крупных города Пакистана вступают в сухое время года без необходимых запасов воды.

CDA has issued a warning for danger of severe water shortage in Rawalpindi & Islamabad . Please use water wisely . — Shabnam Riaz (@shabz_r) August 27, 2021

Еще полтора месяца назад парламентский секретарь Пакистана по вопросам национального здравоохранения Наушин Хамид предупреждал, что доступность воды на душу населения снизилась на 400% — с 5600 кубических метров в 1947 году до примерно 1038 кубических метров в 2021 году.

Если проблема не будет решена, страна столкнется с острым водным кризисом, поскольку реки пересохли из-за отсутствия осадков. В марте этого года Пакистан занял третье место в опубликованном Международным валютным фондом списке стран, испытывающих крайнюю нехватку этого ресурса.

Пакистан получил первую партию вакцины «Sputnik V» российского производства

На прошлой неделе в Пакистан прибыл миллион доз вакцины «Sputnik V», произведенной в России. В начале этого года препарат был одобрен Исламабадом для использования в чрезвычайных ситуациях.

One million doses of Sputnik V vaccine arrived in #Pakistan today ✌️ pic.twitter.com/WFYm2QtTwE — Sputnik V (@sputnikvaccine) September 1, 2021

Министр планирования и развития Асад Умар заявил, что 35 % подлежащего вакцинации населения получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

«Мы установили цель — к концу августа частично вакцинировать 40 % населения в 24 крупных городах. Двадцать городов уже достигли этого уровня», — добавил он.

Дания выделила грант для решения проблемы незаконной миграции в Пакистане

Дания подписала соглашение о партнерстве с «Международной организацией по миграции» (МОМ) на сумму 1,5 миллиарда долларов США для оказания помощи пакистанским властям и решения проблем, возникающих в результате нелегальной миграции.

В соответствии с договором, Копенгаген предоставит средства для осуществления всеобъемлющих мер по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в Пакистан.

МОМ будет тесно сотрудничать с Федеральным агентством расследований Пакистана. В течение трех лет международная организация будет укреплять технический потенциал сотрудников иммиграционных и пограничных служб для предотвращения нелегального въезда в страну, работать с уязвимыми группами населения в целях поощрения регулярной, а не противозаконной миграции, и оказывать непосредственную помощь жертвам работорговли, помогая им реинтегрироваться в общество.

Denmark signed DKK 10 mill partnership agreement with @UNMigration to assist Pakistani authorities to meet challenges of irregular migration. The partnership will combat Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants in ???????? 1/2 pic.twitter.com/nj0SznXZvU — Lis Rosenholm ???? (@DKinPK) August 30, 2021

Посол Дании сказала, что «поддержка является естественным продолжением желания датского правительства сотрудничать с международными партнерами в поиске путей улучшения реагирования на проблемы, связанные с незаконной миграцией, включая торговлю людьми и контрабанду».

1 Организация запрещена на территории РФ.