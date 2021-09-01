Новым послом России в Уганде станет Владлен Семиволос

Москва, 1 сентября. Дипломат Владлен Семиволос получил должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Уганде. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сообщении на сайте МИД России говорится, что Семиволос с декабря 2020 года занимал пост заместителя директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества.

Путин ранее подписал указ о назначении нового посла РФ в Объединенных Арабских Эмиратах. Им стал замглавы Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимур Забиров.