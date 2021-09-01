Владимир Путин рассказал, чем закончилась история спасения его отца на войне

Президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками просветительского марафона «Новое знание». В рамках встречи глава государства поделился воспоминаниями об отце и рассказал, чем закончилась история его спасения на войне.

По словам президента, его отец Владимир Спиридонович воевал на Ленинградском фронте, на Невском пяточке, где был серьезно ранен.

«Там вообще была мясорубка. Немецкие войска легко простреливали этот маленький клочок земли. А держали наши воины его для того, чтобы использовать этот плацдарм для будущего прорыва блокады Ленинграда. Там было очень сложно выжить. Отец был ранен», — вспоминает Владимир Путин.

Спасти жизнь раненому солдату могли только в госпитале, который находился на другой стороне Невы, но добраться до пункта можно было лишь рискнув собственной жизнью. Однако, по словам президента, доброволец нашелся.

«Оказалось, что рядом с ним воевал сосед по квартире, друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял его и сказал: «Ну, прощай, ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать», — рассказывает глава государства.

Раненому Владимиру Спиридоновичу в госпитале помогли, он выжил, но своего спасителя с тех пор так и не видел, не знал, жив ли он. Эта история могла бы так и закончиться, но у судьбы были другие планы.

«Где-то в 60–62-м году отец пришел домой со слезами на глазах — он встретил этого друга в магазине, случайно. Тот оказался жив», — заключил Владимир Путин.

Ранее президент РФ принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане и отметил вклад Минобороны РФ в развитие военных вузов. В ходе выступления глава государства подчеркнул, что оборонное ведомство активно содействует созданию в стране военно-образовательных учреждений.