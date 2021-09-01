Талибы несут потери в боях за Панджшерское ущелье

Кабул, 1 сентября. В афганской провинции Панджшер продолжаются бои между движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и отрядами сопротивления во главе с Ахмадом Масудом — младшим и вице-президентом страны Амруллой Салехом.

Ранее, после ряда неудачных попыток атаковать этот регион, боевики начали проведение переговоров с руководством оппозиции, однако впоследствии лидеры движения сообщили о провале мирного процесса.

#Panjshir

The #Taliban took over the Shattal district of Panjshir and 32 people were killed, 8 wounded in the ranks of Ahmed Masoud's fighters, and the progress continues#Afghanistan pic.twitter.com/m310H5fk1N — قومندان ځدران????‍♂️????????️ (@zezo1299) September 1, 2021

По имеющейся информации, талибы перекрыли основные маршруты, ведущие в Панджшер, и захватили район Гульбахар, который считается «воротами» в ущелье. После этого они начали наступление на анклав с нескольких сторон.

300 Taliban fighters were killed only in one day. Though #taliban took over very easy, but can’t keep it. They’re killing Pashtun even most of them are also Pashtun. But can’t take a single valley, Panjshir. This’s a mystery to me https://t.co/5EWIX0mMSL — Khalil Jahed (@kjahed) August 23, 2021

В ходе боев и организованных сопротивлением засад радикальные исламисты понесли потери. По заявлениям представителей сил Масуда, в общей сложности ими были убиты более 450 талибов и около 40 взяты в плен, однако проверить эти данные пока невозможно. Значительные потери стороны понесли в результате стычек на перевале Хавак, где члены сопротивления на телах убитых обнаружили пакистанские паспорта.

A real rumble.

There is two version:

- It's the Pakistan Army under Taliban ambush.

- It's the Talidan under North Alliance ambush in Panjshir valley.

Anyway it's fucking scary. pic.twitter.com/gEpJsMCvPA — The Dead District (@TheDeadDistrict) September 1, 2021

Ряд источников сообщал об освобождении трех районов провинции Каписа от талибов, однако руководство движения, напротив, заявило об установлении контроля над частью территории Панджшера.

По некоторым данным, за истекшие сутки боевики потеряли убитыми не менее 40 человек, попав в засаду в районе Андараб провинции Баглан.

#BREAKING: Taliban has lost 40 men and 35 are injured in Andarab during their latest offensive to attack Panjshir Valley in last 24 hours. Taliban hasn’t been able to succeed or make even a kilometre of advances. - Spokesperson of Ahmad Massoud’s resistance forces Fahim Dashty. pic.twitter.com/QhLeAxRHlW — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 1, 2021

К настоящему времени в социальных сетях опубликовано множество видеороликов и фотографий с колоннами военной техники, которые «Талибан» перебрасывает к Панджшерскому ущелью. На записях видны также оставленные США в Афганистане вертолеты Black Hawk.

Провинция Панджшер стала единственным оплотом сопротивления после того, как талибы 15 августа захватили Кабул. В регион, где проживают преимущественно афганские таджики, прибыл ряд высокопоставленных чиновников и командиров, которые отказались бежать из страны и заявили о намерении бороться с талибами. Впоследствии к ним примкнули подразделения спецназа, лояльно относящиеся к легитимному руководству страны.

На данный момент его возглавляет Амрулла Салех, официально объявивший себя исполняющим обязанности президента после бегства бывшего главы республики Ашрафа Гани. Его назначение признали некоторые иностранные государства, местные чиновники и дипломаты, в том числе афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар.

Одновременно талибы поставили на ряд руководящих постов своих членов. В частности, 1 сентября представитель руководства «Талибана» Амир Хан Муттаки сообщил о назначении нового губернатора провинции Панджшер, правда, не называя его имени. Кроме того, он призвал силы Ахмада Масуда — младшего сложить оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.