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Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:43
Общество
Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»
пресс-служба первого канала  /  Анна Митрохина

Москва, 1 сентября. Народный артист России Андрей Смоляков исполнит главную роль в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых». Картина стала экранизацией «Сказки о попе и о работнике его Балде».

В основу шестисерийной антологии легли пять сказок Александра Пушкина. Все действия сериала развернутся в наши дни. Попом окажется полковник ФСКН (Смоляков), на которого совершают покушение рядом с церковью. Его спасает дембель Балда, роль которого досталась Даниилу Чупу. Режиссером этого проекта выступил Павел Бардин.

Андрей Смоляков сыграл множество ролей в кино и сериалах. На подходе у артиста несколько крупных проектов. А среди последних работ актера — «Движение вверх», «Огонь» и «Мосгаз». В последнем вместе со Смоляковым работал Алексей Бардуков. Артист в беседе с ФАН подробно рассказал о сериале и съемочном процессе.

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кино сериал смоляков
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