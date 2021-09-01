Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Москва, 1 сентября. Народный артист России Андрей Смоляков исполнит главную роль в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых». Картина стала экранизацией «Сказки о попе и о работнике его Балде».

В основу шестисерийной антологии легли пять сказок Александра Пушкина. Все действия сериала развернутся в наши дни. Попом окажется полковник ФСКН (Смоляков), на которого совершают покушение рядом с церковью. Его спасает дембель Балда, роль которого досталась Даниилу Чупу. Режиссером этого проекта выступил Павел Бардин.

Андрей Смоляков сыграл множество ролей в кино и сериалах. На подходе у артиста несколько крупных проектов. А среди последних работ актера — «Движение вверх», «Огонь» и «Мосгаз». В последнем вместе со Смоляковым работал Алексей Бардуков. Артист в беседе с ФАН подробно рассказал о сериале и съемочном процессе.